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В момент атаки на завод РФ в Севастополе в Starlink произошел масштабный сбой

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  • 13.09.2023, 12:47
  • 6,244
В момент атаки на завод РФ в Севастополе в Starlink произошел масштабный сбой

Совпадение?

В ночь с 12 на 13 сентября аналитики платформы NetBlocks зафиксировали сильный международный сбой в работе спутникового интернета от SpaceX.

Об этом событии они написали на своей странице в социальной сети Х.

Cпециалисты опубликовали график, показывающий качество сетевого соединения в сентябре. По нему видно, что нынешний сбой был самым сильным в этом месяце — качество сигнала упало практически до нулевых значений.

Ранее в этом месяце владелец SpaceX попал в эпицентр скандала из-за Starlink.

Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

После волны критики он заявил, что не отключал спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, но и отказал Украине ее там активировать.

В Сенате США уже потребовали провести расследование в отношении компании SpaceX.

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