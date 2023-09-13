В торговле творится что-то удивительное с яблоками 2 13.09.2023, 16:20

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Цены на белорусские в разгар сбора урожая превышают три рубля.

В белорусских магазинах появились свежего яблоки, которые вырастили в этом году. Чиновники рапортуют о хорошем урожае. Но ценники на этот фрукт, в том числе отечественный, удивляют. «Зеркало» разбиралось, что происходит и с чем это может быть связано. Напомним, ранее чиновники запретили ввозить в Беларусь польские яблоки, которым были завалены прилавки магазинов.

Что с ценами в магазинах и у производителей

Обычно в сезон сбора урожая овощи и фрукты, особенно если они местные, заметно дешевеют. Сейчас в магазинах продают новый урожай ранних яблок, выращенных белорусскими аграриями. Но ценники на белорусские яблоки (впрочем, как и импортные) пошли по своему особенному пути — вместо падения они внезапно выросли.

Например, в «Е-доставке» плоды «Имрус» нового урожая от фермерства «Спартан-Агро» реализуют по 3,33 рубля, это дороже импортной дыни. Для сравнения: в феврале в этой же торговой сети белорусские яблоки стоили 2,07 рубля. Это был другой сорт и поставщик, но все же на этом примере видно, что в период сбора урожая популярный фрукт порой продают на 50% дороже, чем он стоил зимой.

В торговой сети «Перекреток», у которой есть магазины в Могилевской области и Минске, есть белорусские яблоки по 3,14 и 3,10 рубля за кило. Но там не уточняется, это новый урожай или остатки старого.

Есть примеры и не такого заметного роста цены. Например, ранее отечественное яблоко, которое в октябре прошлого года стоило 2,14 рубля, новый урожай этого сорта от фермерства «Агро Антэй» продают за 2,72 рубля. В торговой сети «АЛМИ» белорусские яблоки нового урожая предлагают по 2−3,14 рубля.

В торговой сети «Грин» можно найти и более дешевые варианты: яблоко «Юбиляр» — за 2,47 рубля, а «Лучезарное» — за 1,99 рубля. В обоих случаях не указано, это новый урожай или старый.

Учитывая, что для ритейлеров установлен потолок по торговой надбавке, можно предположить, что фрукты подорожали у белорусских производителей. В то же время, как следует из объявлений на сайте Flagma.by, производители предлагают этот фрукт нового урожая по ценам от 1 рубля. Правда, объявлений там пока мало и судить по ним о всей картине по ценам от фермеров не приходится. При этом представитель Минсельхозпрода Татьяна Карбанович заявляла «Беларусь сегодня», что «отпускные цены сельхозпроизводителей на яблоко снизились с 93 копеек за килограмм до 90 копеек.

«Белкоопсоюз» тем временем принимает яблоки товарного вида у населения по 1−2 рубля за килограмм. В прошлом году чиновники называли цену от 1,5 до 2,5 рубля.

Еще более удивительные цены встречаются на импортные фрукты. Яблоки «Мутсу» можно встретить по цене 8,60 рубля. В период запрета импорта «недружественных» плодов из соседней Польши на прилавках появились яблоки, как утверждается, из Южной Африки сорта «Канзи» по цене 16,99 рубля за кило.

Яблоки сорта «Гренни Смит» из этой же африканской страны продают за 9,99 рубля. В ту же цену есть яблоки «Крис Пинк» из Чили.

В то же время, фермеры жалуются на сложности с поставками в торговые сети.

— Складывается впечатление, что торговым сетям важнее извлечь прибыль, чем предложить покупателю натуральное отечественное яблоко. Судите сами: заключив договор со мной, у сети получится заработать 30 копеек с килограмма при закупке по рублю, на импортных производителях — 60 (в обоих случаях с учетом наценки в 30 процентов). Конечно, супермаркеты не отказываются брать нашу продукцию, но при этом ставят условие: развезти фрукты по точкам по 300 килограммов, оплату ждать через три месяца, еще и гниль забрать самостоятельно. Есть ли такие «преференции» у голландцев или поляков? Вряд ли. Моя принципиальная позиция: белорусское яблоко должно быть в магазинах, мы работаем ради людей, — рассказал глава фермерского хозяйства «Ветлов» Молодечненского района Игорь Ветлов.

Выходит, что урожай яблок в этом году «неплохой» — как минимум не хуже, чем годом ранее, но покупатели видят в магазинах меньший выбор по более высоким ценам. И это при том, что государство, как утверждают чиновники, работает как над тем, чтобы цены не росли, так и над тем, чтобы товар с полок магазинов не пропадал.

С одной стороны, белорусские фермеры часто сталкиваются с трудностями при поставках своей продукции в крупные торговые сети. Это сказывается и на цене, и на наличии продукции на прилавках. С другой стороны, влиять на цены может большой объем экспорта белорусских плодов. В том же хозяйстве «Спартан-Агро» более 70% урожая идет на внешний рынок. Если к этому прибавить введенное эмбарго на «недружественные» польские яблоки, то получается, что забота государства о населении ухудшила доступ покупателей к, пожалуй, самому популярному фрукту белорусов.

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