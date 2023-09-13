Издание Sky News рассказало, чем Украина поразила российскую подлодку и корабль в Севастополе 1 13.09.2023, 16:53

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Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну.

Украина в ночь на среду, 13 сентября, атаковала Севастополь и поразила российские подлодку и корабль с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Sky News со ссылкой на украинский и западный источники.

«Это была Storm Shadow», — сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока не дало комментариев, однако украинскую атаку на оккупационные корабли прокомментировал глава британского Королевского флота адмирал Бен Ки.

Он подчеркнул, что украинцы «демонстрируют, что можно сделать с помощью инновационных мыслительных процессов и готовности пойти на риск».

Это первая известная успешная атака на российскую подводную лодку за всю войну.

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