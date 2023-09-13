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В Австрии белорусов поймали на краже спиртного и энергетиков

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  • 13.09.2023, 19:22
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В Австрии белорусов поймали на краже спиртного и энергетиков

Им уже ранее было запрещено находиться в Австрии.

Австрийские СМИ сообщили на днях о двух случаях задержания белорусов, которых подозревают в краже из магазинов спиртных и энергетических напитков, пишет издание «Беларусь и мир».

Издание Die Neue Kronen Zeitung рассказало, что в городе Юденбург, федеральная земля Штирия, были арестованы два наших соотечественника в возрасте 28 и 34 лет за вынос спиртного на сумму в несколько сотен евро.

Около 9.00 утра сотрудница магазина поймала одного из них с поличным. Но когда пыталась остановить мужчину, тот сумел убежать. Внимательные прохожие запомнили номер автомобиля, на котором он уехал. Машину в итоге остановила полиция. В салоне сидели двое, а в багажнике обнаружился похищенный алкоголь. И водитель, и пассажир, которым, кстати, уже было ранее запрещено находиться в Австрии, признались в правонарушении.

Тем временем, издание Heute сообщило, что в федеральной земле Нижняя Австрия арестовали белоруса за серию хищений энергетических и спиртных напитков.

Стражи порядка из города Лаа-ан-дер-Тайя были вызваны на место крупной кражи в магазине в июле. Очевидцы подсказали направление, в котором на автомобиле скрылся подозреваемый. Ее в итоге остановил патруль из общины Ладендорф.

При обыске машины нашли Red Bull на сумму около 500 евро. Затем установили, что наш соотечественник с октября 2021 года по июль 2023 года совершил еще 7 краж — в основном энергетических и спиртных напитков — на сумму 5300 евро.

В одном из случаев в 2022 году он похитил энергетиков на сумму почти в 1 тысячу евро, когда супермаркет в общине Бад-Дойч-Альтенбург выставил поддоны с напитками перед магазином во время акции ко Дню Крампуса.

В данном случае белорус также дал признательные показания. И, среди прочего, как пишет газета, пояснил, что приезжал в австрийские земли Нижняя Австрия и Бургенланд специально для подобных «вылазок».

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