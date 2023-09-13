Удар по Севастополю: появились спутниковые снимки последствий 1 13.09.2023, 19:33

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Фотофакт.

Вследствие удара по Севастополю этой ночью на территории морского завода были повреждены большой десантный корабль и подлодка. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты опубликовали спутниковые снимки Севастопольского морского завода, сделанные сервисом Planet.com.

Снимки были сделаны 12 и 13 сентября.

По предварительным данным, из-за атаки по заводу были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону»

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