Удар по Севастополю: появились спутниковые снимки последствий

Удар по Севастополю: появились спутниковые снимки последствий1
- 13.09.2023, 19:33
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Фотофакт.
Вследствие удара по Севастополю этой ночью на территории морского завода были повреждены большой десантный корабль и подлодка. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Журналисты опубликовали спутниковые снимки Севастопольского морского завода, сделанные сервисом Planet.com.
Снимки были сделаны 12 и 13 сентября.
По предварительным данным, из-за атаки по заводу были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону»