В Беларуси появится Совет по биобезопасности 4 13.09.2023, 19:56

Он будет координировать борьбу с вирусами из Африки.

В правительстве обсудили создание Совета по биологической безопасности. Планируется, что новая структура займется вопросами координации борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Задача стоит, чтобы вирусы, которые появляются в Африке, новые болезни как геморрагическая лихорадка, малярия, чтобы они не дошли до нас. А если и дошли, то мы досрочно к этому подготовились и встретили во всеоружии и минимизировали количество больных и ущерб, который принесет то или иное заболевание, нашему государству», — пояснил губернатор Витебской области и доктор биологических наук Александр Субботин.

По его словам, в новую структуру прежде всего войдет Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Национальной академии наук, Министерство охраны окружающей среды.

«И все это сводится в правительстве. Под одну такую большую шапку берется, чтобы уже видя всю картину, принимать качественные решения. Поэтому при необходимости будут подключаться все различные органы. Я думаю, тут допустимо даже вплоть до армии. Я думаю, когда какая-то проблема возникает, это все равно входит в разряд чрезвычайных ситуаций. И чтобы минимизировать ущерб, надо подключать всех», — добавил он.

Субботин также отметил, что речь идет не только об инфекциях и заболеваниях, но и к примеру проблема инвазивных видов растений.

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