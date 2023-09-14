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Мощный взрыв под Саратовом: столб дыма виден за несколько километров

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  • 14.09.2023, 7:49
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Мощный взрыв под Саратовом: столб дыма виден за несколько километров

На территории газопровода вспыхнул масштабный пожар.

Сегодня утром под российским Саратовом произошел мощный взрыв. По словам очевидцев, он был слышен в радиусе нескольких километров, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Над местом взрыва поднялся большой столб дыма.

«В районе поселка Красный Октябрь под Саратовом сообщают о взрыве», — передают российские телеграм-каналы.

«Пожар на площади 2 га произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка», — отмечает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

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