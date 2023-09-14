Наталья Радина: Режиму Лукашенко надо поставить жесткий ультиматум 2 14.09.2023, 11:18

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Наталья Радина

Времени на ожидание больше нет.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выступила 13 сентября в Европейском Парламенте в Страсбурге на конференции Калиновского, посвященной ситуации в Беларуси. Журналист рассказала о катастрофической ситуации с белорусскими политзаключенными и призвала Евросоюз к решительным мерам в отношении диктатуры. Приводим текст выступления полностью:

— В белорусских тюрьмах убивают людей. Беспощадно и фактически безнаказанно. Мы не можем даже точно сказать, сколько людей находится в тюрьмах, потому что репрессии не прекращаются на протяжении уже более трех лет. Более того, они усиливаются. Приведу статистику: по данным правозащитников в 2021-м году в месяц производилось порядка сотни политически мотивированных арестов, а уже в 2023-м году — 700. В течение трех лет рост репрессий — в семь раз!

Тысячи людей сегодня в тюрьмах. Сколько их? Гораздо больше, чем знают правозащитники и журналисты, посколько проведение полноценного мониторинга репрессий внутри страны невозможно. Думаю, реальное число узников совести сегодня — от 8 до 10 тысяч.

Только за последний год мы узнали о гибели уже шести политзаключенных в тюрьмах, колониях и изоляторах, в том числе знаменитого художника, одного из лидеров белорусского национального Возрождения Алеся Пушкина. Сколько политзаключенных погибло на самом деле? Условия заключения настолько чудовищные, что выжить в белорусских застенках очень сложно, особенно пожилым и больным людям, которых в заключении очень много.

Сегодня уже 216 дней, как ничего неизвестно о судьбе реального лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Человека, который почти 30 лет боролся с режимом Лукашенко. За эти годы он более 10 лет он провел в заключении.

В последний раз он был приговорен к 14-ти годам особого режима. По сути, это смертный приговор, потому что более 10 лет особого режима мало кто выдерживает.

Вот уже более трех лет Статкевич содержится в камере-одиночке. Сейчас его держат одной из самых жестких колоний Беларуси, в городе Глубоком, в подвале, в камере размером 1 на 3 метра. Более 7 месяцев от политика нет писем, нет звонков, ему запрещены встречи с адвокатом, свидания с женой. Его часто помещают в штрафной изолятор, где условия еще хуже, чем в одиночной камере.

В тюрьме Николай Статкевич четырежды переболел ковидом. У него серьезные проблемы с сердцем, но даже лекарства отправить в тюрьму невероятно сложно, их часто просто не принимают.

Людям отказывают в медицинской помощи. Отказывают в необходимых лекарствах. Активисту «Европейской Беларуси» Андрею Войничу необходима срочная пересадка печени. Если операция не будет проведена, то он может умереть через год.

Политзаключенные Геннадий Федынич, Александр Францкевич, Василий Береснев, находятся в заключении с одной почкой. У политзаключенной, журналистки Ксении Луцкиной рак мозга. У Павла Кучинского, о котором также давно не было никакой информации, четвертая стадия рака. Пенсионерка Галина Дербыш — инвалид второй группы, у нее также онкологическое заболевание и проблемы с сердцем, пенсионер Владимир Гундарь — инвалид без ноги, активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель теряет зрение, арестованный несовершеннолетним активист Никита Золоторев болен эпилепсией.

Не могу не упомянуть о ситуации с активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк. Недавно я вместе с ее супругом Андреем Шарендо встречалась с депутатами Европарламента в Брюсселе. Ситуация с этой героической женщиной катастрофическая. Ее просто убивают. В тюрьме для женщин-рецидивисток в последний год она провела более 200 суток в штрафном изоляторе. При росте 170 см Полина весила 47 кг! Недавно ее избили в колонии, сломали ребра. У женщины патология печени, но медицинскую помощь ей не оказывают, передача лекарств также запрещена. Сейчас Полину снова хотят осудить и уже в третий раз приговорить к новому тюремному сроку. Она может просто не дожить до освобождения!

Там же, в колонии для женщин-рецидивисток, издеваются и подвергают пыткам Викторию Кульшу и Елену Гнаук.

Тяжелейшая ситуация с Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким, кандидатом в президенты Виктором Бабарико, Павлом Северинцем, Еленой Лазарчик, Николаем Автуховичем, Максимом Знаком, Марией Колесниковой, Ольгой Золотарь, Максимом Винярским, Рыгором Костусевым, Игорем Олиневичем и другими.

Тысячи человек, чьи жизни и судьбы сегодня во многом зависят от наших с вами действий, от нашей солидарности. Спасти этих людей можно, но необходимы решительные действия.

Режим Лукашенко понимает только язык силы. К сожалению, введенные в отношении диктатуры западные санкции сегодня недостаточны, малоэффективны и обходятся в массовом порядке через третьи страны. В первом полугодии 2023 года положительное сальдо торгового баланса ЕС и Беларуси составило €3,2 миллиарда. Основные бенефициары: Польша (€985 млн), Германия (€798 млн), Литва (€787 млн).

Таким образом, несмотря на санкции, торговля с белорусской диктатурой идет полным ходом, в то время как в тюрьмах продолжают безнаказанно убивать людей.

Есть быстрый и действенный способ спасения политзаключенных – полностью остановить торговлю с режимом Лукашенко и транзит товаров через территорию нашей страны. Поверьте мне, через очень короткое время после закрытия границ для товаров режим пойдет на попятную и начнет освобождать людей из тюрем. Думаю, экономики стран ЕС могут выдержать эту паузу в торговле с преступным режимом, а остановка транзита усилит давление на лукашенковскую хунту со всех сторон, включая Россию и Китай, которые, уверена, также ради своих финансовых интересов будут вынуждены призвать диктатора освободить узников совести.

Хватит полумер, хватит санкций «по чайной ложке». Режиму нужно поставить жесткий ультиматум!

Также ультимативно нужно действовать и в отношении белорусских посольств в странах Запада, которые по распоряжению Лукашенко прекратили выдачу паспортов и других документов сотням тысяч белорусских беженцев, которые вынуждены были бежать из страны после событий 2020 года. Закрывайте белорусские посольства, выдворяйте лукашенковских дипломатов! По сути, после прекращения выполнения своих прямых обязанностей они превращаются в торгпредставительства преступного режима и офисы спецслужб за рубежом — не более того.

Сегодня от западного мира требуется твердость и воля. Речь идет о жизнях тысяч белорусов, настоящих героев, лучших представителей нашей нации. Времени на ожидание больше нет. Нужно действовать, и немедленно!

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