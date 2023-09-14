Путин собрал Совет безопасности перед встречей с Лукашенко 5 14.09.2023, 12:25

4,280

Какие вопросы обсуждались?

14 сентября Владимир Путин собрал заседание постоянных членов Совета безопасности РФ.

«Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», – сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, вчера Путин встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На завтра запланирована встреча с Александром Лукашенко, который уже вылетел в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».