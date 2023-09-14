закрыть
14 сентября 2023, четверг, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин собрал Совет безопасности перед встречей с Лукашенко

5
  • 14.09.2023, 12:25
  • 4,280
Путин собрал Совет безопасности перед встречей с Лукашенко

Какие вопросы обсуждались?

14 сентября Владимир Путин собрал заседание постоянных членов Совета безопасности РФ.

«Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», – сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, вчера Путин встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На завтра запланирована встреча с Александром Лукашенко, который уже вылетел в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников