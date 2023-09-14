Путин собрал Совет безопасности перед встречей с Лукашенко

Путин собрал Совет безопасности перед встречей с Лукашенко5
- 14.09.2023, 12:25
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Какие вопросы обсуждались?
14 сентября Владимир Путин собрал заседание постоянных членов Совета безопасности РФ.
«Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», – сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, вчера Путин встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На завтра запланирована встреча с Александром Лукашенко, который уже вылетел в Россию.