СМИ: Странное поведение Путина на встрече с Ким Чен Ыном подогрело слухи о его тяжелой болезни 3 14.09.2023, 14:00

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Глава РФ не мог контролировать движения конечностей.

В сети начали распространяться слухи о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина из-за его «шаткого и беспокойного» вида во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает издание The Sun.

На встрече на космодроме Восточный на Дальнем востоке РФ было замечено, что Путин, сидя рядом с Ким Чен Ыном, крепко сжал пальцы.

На видео с события также видно, что Путин, разговаривая с Кимом, неоднократно подергивает левой ногой, катая пятку по полу.

Также было замечено, как колено Путина запало внутрь, когда он пытался контролировать движения левой ноги.

Такие наблюдения распространяются на фоне слухов о том, что кремлевский диктатор борется с несколькими заболеваниями, в частности раком поджелудочной и щитовидной железы и болезнью Паркинсона.

В электронных письмах, с которыми ознакомилось The Sun Online в ноябре 2022 года, источник российской разведки, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует», — утверждал инсайдер российских спецслужб в электронном письме.

«Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться… Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который ему недавно диагностировали… Это не только вызывает сильную боль, Путин имеет состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти», — говорится в письме.

Кроме того сообщается, что в его близком окружении ходят слухи, что кроме рака поджелудочной железы, у Путина диагностировали рак простаты.

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