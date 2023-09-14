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Найдены останки крупнейшего хищника, который «правил» Южной Америкой

  • 14.09.2023, 14:12
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Найдены останки крупнейшего хищника, который «правил» Южной Америкой

Палеонтологи нашли окаменевшие останки хищника, жившего 265 млн лет назад.

Международная группа исследователей сообщила об обнаружении останков крупнейшего хищника, доминировавшего в Южной Америке до начала эпохи динозавров. Pampaphoneus biccai жил незадолго до крупнейшего массового вымирания, уничтожившего 86% живых видов, пишет «Хайтек».

Палеонтологи нашли череп хищника при проведении раскопок в сельской местности в Южной Бразилии. Окаменелость сохранилась в породах пермского периода, возраст черепа составляет около 265 млн лет. Ископаемое — второй череп Pampaphoneus biccai, найденный в Южной Америки, и он крупнее предыдущей находки.

Pampaphoneus biccai относится к диноцефалам — ранней кладе примитивных терапсид, предков млекопитающих. До пермского массового вымирания диноцефалы были одной из основных групп крупных наземных животных. Среди них были животные разного размера, хищники и травоядные. Ископаемые останки диноцефалов распространены в Южной Африке и России, но редки в других регионах. Pampaphoneus biccai — единственный известный вид в Бразилии.

По оценкам исследователей, самые крупные особи достигали трех метров в длину и весили около 400 кг. Этот хищник питался животными малого и среднего размера. В том же месте, где было найдено ископаемое, также идентифицировали некоторых его потенциальных жертв: небольшой дицинодонт и гигантская амфибия.

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