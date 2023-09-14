Какие дома в Беларуси выставили на продажу за 37 рублей 1 14.09.2023, 22:10

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В каком они состоянии и что есть на участке.

Бесхозные дома за фиксированную цену в 37 рублей продаются через единый реестр пустующих домов. «Зеркало» составило подборку такой недвижимости. «Зеркало» выбрало дома, которые изношены не более чем на 50%.

В Свислочском районе Гродненской области мы нашли три пустующих дома. Один находится в деревне Юшковичи. Это одноэтажный деревянный дом с верандой со степенью износа 49%. Площадь объекта — 60 «квадратов», размер — 6,5 на 9,5 метра. Рядом расположены сарай и колодец.

В деревне Заречаны продается изношенный на 45% деревянный дом площадью 40 м2, размер — 8 на 4,5 метра. Он был введен в эксплуатацию в 1983 году. Дом имеет пристройку и погреб, рядом расположены два сарая, все эти объекты изношены на 56%.

В деревне Рожки выставлен на продажу дом из бруса, который ввели в эксплуатацию в 1959 году. Он изношен на 41%. Площадь строения — 36 м2, размер — 4,6 на 8 метров. Есть погреб. Рядом находятся сарай и колодец, но они сохранились хуже, степень износа у этих объектов составляет 60%.

В деревне Передолы Глубокского района Витебской области продается бревенчатый дом, который ввели в эксплуатацию в 1960 году. Его износ — 49%. Площадь строения составляет 56 «квадратов», размер — 9,53 на 5,90 метра.

Еще один дом также продается в Глубокском районе — в деревне Обруб. Это деревянное строение, которое изношено на 49%. Площадь дома — 53 м2, размер — 8,23 на 6,41 метра. Дом ввели в эксплуатацию в 1964 году. Рядом расположен практически полностью разрушенный сарай.

Жилой дом из бревна, изношенный на 50%, продают в деревне Городище Могилевского района. Площадь строения — 20 м2, размер — 5 на 4 метра.

В деревне Коркать Могилевского района выставлен на продажу дом из бревна, который изношен на 50%. Он площадью в 48 «квадрата», размер — 6 на 8 метров.

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