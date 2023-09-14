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В США мужчина второй раз выиграл в лотерею $50 тысяч, используя тот же набор чисел

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  • 14.09.2023, 22:28
В США мужчина второй раз выиграл в лотерею $50 тысяч, используя тот же набор чисел

Система сломалась.

Мужчина из штата Мэриленд (США) получил второй лотерейный приз в размере 50 000 долларов, используя те же номера.

Как пишет UPI, 58-летний американец рассказал представителям лотереи штата Мэриленд, что он регулярно играет в Bonus Match 5 и почти всегда использует один и тот же набор чисел, который ранее принес ему приз в 50 000 долларов.

«Я просканировал билет в лотерейном приложении, прежде чем пойти в дом. Когда там было написано «Увидеть лотерею», я понял, что выиграл много, потому что так было и в прошлый раз, когда я выиграл много», — сказал победитель.

Мужчина сказал, что его счастливые числа принесли ему джекпот оба раза.

По словам счастливчика, призовые деньги пойдут на образование его сыновей, погашение ипотеки и обслуживание счетов.

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