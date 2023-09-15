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ISW: ЧВК «Вагнер» «проседает» в Африке на фоне конфликта с Минобороны РФ

  • 15.09.2023, 7:58
ISW: ЧВК «Вагнер» «проседает» в Африке на фоне конфликта с Минобороны РФ

Кремль намеренно пошел на обострение.

ЧВК «Вагнера» сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за продолжающейся напряженности с Минобороны РФ, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

«12 сентября российский инсайдерский источник заявил, что «тяжелая логистика» заставляет войска «Вагнера» в Африке «довольствоваться местными резервами», чтобы продолжать операции после того, как повстанческая коалиция Coordination of Azawad Movements (CMA) заявила, что захватила город Бурем в области Гао, Мали. Российские источники, в том числе известный связанный с Кремлем «военкор», утверждали, что Минобороны России и Министерство иностранных дел намеренно нарушили материально-техническое обеспечение «Вагнера», не позволив использовать российские авиабазы в Сирии для усиления контингента в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Эти отчеты соответствуют последним наблюдениям ISW», - говорится в отчете.

Российские источники утверждают, что CMA воспользовалась дестабилизацией, частично подпитанной напряженностью, вызванной постоянными усилиями Министерства обороны устранить ЧВК «Вагнера».

«Военкор» предупредил, что другие вооруженные группы также могут воспользоваться дестабилизацией, и что Министерству обороны придется инвестировать ресурсы в регион, чтобы избежать ухудшения репутации. Силы «Вагнера» в Африке, в частности, проводят антитеррористические операции, но эти операции часто неэффективны, и нынешнего контингента, вероятно, недостаточно для их проведения в таком масштабе, который мог бы сдерживать новые или эскалацию имеющихся конфликтов», – отмечают аналитики.

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