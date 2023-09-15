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От «Самума» до «Минска»: как Украина уничтожает военный флот РФ

  • 15.09.2023, 9:29
От «Самума» до «Минска»: как Украина уничтожает военный флот РФ

В перечне подбитых судов есть много громких названий.

За 19 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны нашего государства утопили уже 21 корабль и катер врага. Конечно, самым громким является уничтожение крейсера «Москва», но в этом перечне есть и другие довольно известные названия.

Первые морские потери россиян произошли в первые дни полномасштабного вторжения – еще в конце февраля 2022 года украинские войска уничтожили два легкомоторных скоростных катера. И дальше было больше. О том, как украинские силы уничтожали вражеский флот, говорится в статье «24 канала».

«Страйк» в Азовском море

Уже в марте 2022 года украинские военные отличились уничтожениями еще трех легкомоторных скоростных катеров, а при обороне Одессы от российских попыток высадить десант Силы обороны повредили малый ракетный корабль «Самум». К сожалению, его тогда смогли отбуксировать.

Уже во время боев за Мариуполь бойцы «Азова» потопили патрульный катер типа «Раптор» на подходе к окруженному городу. Об уничтожении российского катера тогда полк Национальной гвардии сообщил 22 марта 2022 года. В судно попали противотанковой управляемой ракетой.

Это уничтожение точно уже можно считать легендарным. Ведь в то время Мариуполь находился в полном окружении, впрочем, «Азов» вместе с прикомандированными подразделениями умудрялся отбиваться не только на суше, но и со стороны моря.

Но было в марте 2022 года еще более громкое событие. Украинские военные 24 марта с помощью комплекса «Точка-У» обстреляли порт Бердянска, куда россияне нагнали собственные корабли, чувствуя себя хозяевами в акватории Черного и Азовского морей.

В результате удачного попадания был уничтожен большой десантный корабль «Саратов» – самое большое на тот момент судно, которое во время российско-украинской войны потерял агрессор.

Во время поражения корабля ликвидированы были также двое его матросов. К слову, в то время «Саратовом» командовал Владимир Хромченков – бывший командир украинского корабля «Кировоград», который в 2014 году предал присягу.

Кроме того, в результате попадания в «Саратов» повреждения получили десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Сами корабли россиянам удалось спасти, но в результате попадания были ликвидированы по меньшей мере шесть моряков, среди которых командир «Цезаря Куникова» Александр Чирва.

Главный «улов» украинских войск

Наибольшее достижение Военно-морских сил ВСУ – это, конечно, уничтожение ракетного крейсера «Москва». Этот корабль был флагманом и самым большим боевым кораблем Черноморского флота России.

В корабль попали из мобильного берегового ракетного комплекса «Нептун» 13 апреля, а на следующий день ракетный крейсер ушел под воду. Это произошло вблизи острова Змеиного, который в то время еще был оккупирован россиянами.

«Москва» стала первым флагманом российского флота, потопленным со времен русско-японской войны. То есть впервые за 117 лет.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, из всего экипажа крейсера, насчитывавшего 510, удалось спасти только 58 человек. Остальные 452 российских моряка – утонули вместе с кораблем.

«Нащелкали» под Змеиным

После уничтожения «Москвы» ситуация у острова Змеиного становилась все менее благоприятной для российских войск. Ведь именно утопленный крейсер благодаря своим системам ПВО защищал другие корабли и оккупационные войска на Змеином с воздуха.

Без уничтоженного флагмана все эти войска оказались уязвимыми для украинских ракет и беспилотных ударных комплексов Bayraktar. Так, в течение мая эти БПЛА смогли потопить десантный катер проекта «Серна» и два катера типа «Раптор».

Проблему с неэффективной противовоздушной обороной россияне пытались решить, доставив на Змеиный системы ПВО. Во время такого рейса украинский «Нептун» повредил корабль тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Впрочем, последний россиянам удалось спасти и поврежденным отбуксировать в оккупированный Севастополь.

После провала с доставкой систем ПВО проблемы россиян у Змеиного продолжились и в июне. Так, сначала удалось потопить малый катер, а впоследствии с помощью двух противокорабельных ракет Harpoon удалось потопить буксир «Спасатель Василий Бех» по пути к оккупированному острову.

Как следствие, россияне к концу месяца полностью вывели свои войска со Змеиного. Украина возобновила свой контроль над островом.

Но морские бои продолжались не только вблизи оккупированного острова. В тот же месяц Силы обороны Украины также смогли уничтожить 2 скоростных десантных катера на Днепро-Бугском лимане. Оккупанты прятали их от украинских сил и готовили к проведению диверсионно-разведывательных задач.

Когда в Крыму стало неспокойно

На протяжении всего полномасштабного вторжения дальность поражения российских кораблей только увеличивалась. Так, 29 октября 2022 года украинские силы впервые смогли атаковать бухту Севастополя. Сделали это с помощью беспилотников и надводных дронов-камикадзе.

После первой столь масштабной успешной атаки на оккупированный Крым с моря повреждения получили сразу 3 российских корабля:

фрегат «Адмирал Макаров»,

фрегат «Адмирал Григорьевич»,

морской тральщик «Иван Голубец».

Для всех трех судов это уже второе участие в боевых действиях. Ранее они участвовали в российском вторжении в Сирию. «Адмиралом Макаровым», к слову, командует Григорий Бреев – предатель, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупировавшей Крым России.

Уничтоженные катера на Днепре

Всего в 2022 году Силы обороны Украины полностью потопили 16 вражеских кораблей или катеров. Еще не менее 8 кораблей получили повреждения.

В 2023 году россияне начали все более тщательно прятать свои корабли, поэтому их поражение стало более сложной задачей. Впрочем, такие случаи все равно происходят. Так, например, только в январе 2023 года украинские военные уничтожили два вражеских катера на Днепре.

Первый из них был уничтожен 9 января. Вблизи острова Белогрудый в Херсонской области российский катер попал в зону действия украинской артиллерии и больше никогда оттуда не выбрался.

Второй случай произошел 22 января. Тогда россияне захватили гражданский легкомоторный катер и пытались высадить с него свою ДРГ на одном из Потемкинских островов на Днепре. Точным выстрелом его удалось уничтожить.

От «Ивана Хурса» до «Тунца»

В противовес 2022 году 2023 год запомнится ощутимым увеличением дальности поражения вражеского флота. Все началось с атаки морскими беспилотниками на разведывательный корабль «Иван Хурс».

Это произошло 24 мая в 140 километрах от турецкого пролива Босфор. По официальной версии российских властей, корабль якобы не пострадал, но на опубликованных в сети видео заметно детонацию после атаки надводного дрона.

Еще больше было расстояние до российского большого десантного корабля «Оленегорский Горняк», который 4 августа надводные дроны атаковали в акватории Новороссийска. Туда его оттащили из Севастополя из-за страха поражения теми же дронами.

Российское министерство обороны уже привычно отрицало факт поражения корабля, но в сети показали несколько видео буксировки поврежденного судна с серьезным креном на правый борт. К слову, «Оленегорский Горняк» стал источником вдохновения для мемов о названиях для кораблей русского флота.

Относительно недавний случай произошел в начале сентября. Россияне пытались высадить свой десант в северо-западной части Черного моря, но против них сработала авиация Военно-морских сил ВСУ.

С помощью авиации удалось уничтожить российский катер типа КС-701 «Тунец». Вместе с судном ВМС Украины ликвидировали 6 врагов, а еще двоих ранили. Еще один такой катер украинские ВМС уничтожили 13 сентября.

Успешный удар по Севастополю

В ночь на 13 сентября также произошел удар по Севастополю – в районе судоремонтного завода и корабельной бухты прогремело не менее 7 взрывов. Впоследствии этот удар официально подтвердили ВСУ – это была работа Воздушных сил.

Неожиданная атака имеет все шансы стать исторической. Ведь по предварительным данным, поражение получила дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону». Если это так, это может быть первым в истории поражением подводного судна ракетой класса «воздух – земля». К сожалению, пока степень ее поражений неизвестна.

Кроме исторического, этот факт имеет и важное стратегическое значение – россияне использовали ее для обстрелов территории Украины крылатыми ракетами «Калибр». К слову, лодка достаточно новая – оккупационные войска ввели ее в эксплуатацию только в 2014 году.

Кроме того, попали ракеты и в большой десантный корабль «Минск». Представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк допускает, что корабль полностью уничтожен.

На это указывают и фотографии, опубликованные в соцсетях. На них заметны критические для корабля последствия попадания и последующего пожара. К слову, оккупанты многие часы после попадания пытались потушить пламя.

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