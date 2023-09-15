Россия ударила управляемыми авиабомбами по жилым домам в Новой Каховке 2 15.09.2023, 11:30

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Есть погибшие и раненые.

Армия РФ утром в пятницу, 15 сентября, нанесла удар по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области управляемыми авиабомбами, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Telegram-канал МОСТ.

По предварительной информации, обнародованной российскими оккупационными «властями», в результате удара погиб один человек, трое местных жителей получили ранения. Оккупанты цинично обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

МОСТ сообщает, что в результате удара были поражены дома в микрорайоне Сокол, в районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Місцеві ЗМІ повідомляють про приліт по житлових будинках Нової Каховки.



Попередньо, армія рф завдала удару керованими авіабомбами. Місцеві кажуть, що є загиблі та поранені. pic.twitter.com/GyAG2HUvPf — NV (@tweetsNV) September 15, 2023

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