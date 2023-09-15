Россияне устроили пьяную провокацию в центре Тбилиси

Россияне устроили пьяную провокацию в центре Тбилиси9
- 15.09.2023, 11:57
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Наглое поведение большой группы граждан РФ показали на видео.
В сети опубликована видеозапись, на которой группа россиян танцует и орет под песню «Я - русский» в центре грузинской столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах из Тбилиси по меньшей мере полтора десятка россиян.
«Русские нацисты танцуют под российский нацистский гимн «Я – русский» в Тбилиси – столице Грузии, которая стала областью чертовой России», – пишет в комментарии автор публикации.