Россияне устроили пьяную провокацию в центре Тбилиси 9 15.09.2023, 11:57

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Наглое поведение большой группы граждан РФ показали на видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой группа россиян танцует и орет под песню «Я - русский» в центре грузинской столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах из Тбилиси по меньшей мере полтора десятка россиян.

«Русские нацисты танцуют под российский нацистский гимн «Я – русский» в Тбилиси – столице Грузии, которая стала областью чертовой России», – пишет в комментарии автор публикации.

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