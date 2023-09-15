В Мали разгромлен 4-й штурмовой отряд «Вагнера» 1 15.09.2023, 12:26

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Наемники попали в засаду: сбит вертолет, много «200-х».

Около недели назад в Мали российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» понесла тяжелые потери. Был разгромлен 4-й штурмовой отряд группировки.

Об этом сообщает dialog.ua, ссылаясь на чаты «вагнеровцев».

По чатам ЧВК сейчас активно распространяют видео с Мали, на котором местные ополченцы глумятся над телом, предположительно, ликвидированного «вагнеровца».

Инцидент, как сообщается, случился в минувшую пятницу, 8 сентября.

«4-й ШО, новые «двухсотые» в Мали. Это видео с пятничной засады… Сколько «200-х» (погибших - ред.), я не знаю. Сказали за общего знакомого, позывной «Малый» - «200-й». Там еще вертолет сбили, и 11 еще «200-х», - пишут «вагнеровцы».

То есть, число ликвидированных боевиков было не менее 12 человек.

СМИ отмечают, что происходящие события - это закат «Вагнера». В скором времени группировка исчезнет, в том числе и из Африки.

«Все это происходит на фоне переговоров генералов МО РФ с африканскими политиками, в ходе которых проговариваются условия прекращения сотрудничества с «ЧВК Вагнер» и их поддержки властями и армиями ряда стран. Наемники из террористической организации ЧВК «Вагнер» в один момент сами превратились в заложников ситуации, и на них уже началась охота», - пишут СМИ.

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