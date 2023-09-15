Бойцы полка Калиновского вошли в освобожденную Клещеевку 4 15.09.2023, 14:40

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Населенный пункт освобождали батальоны «Волат» и «Литвин».

Белорусские бойцы полка имени Кастуся Калиновского вошли в освобожденную от российских оккупантов Клещеевку.

На видео пресс-службы «калиновцев» показаны кадры, снятые медиками полка Калиновского, которые заходят в освобожденную от оккупантов Клещеевку (пригород Бахмута).

Деревня была освобождена в том числе усилиями воинов батальона «Волат» и батальона «Литвин» полка Калиновского, а так же полкового БПЛА им. Никиты Кривцова.

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