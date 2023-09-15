Бойцы полка Калиновского вошли в освобожденную Клещеевку

Бойцы полка Калиновского вошли в освобожденную Клещеевку4
- 15.09.2023, 14:40
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Населенный пункт освобождали батальоны «Волат» и «Литвин».
Белорусские бойцы полка имени Кастуся Калиновского вошли в освобожденную от российских оккупантов Клещеевку.
На видео пресс-службы «калиновцев» показаны кадры, снятые медиками полка Калиновского, которые заходят в освобожденную от оккупантов Клещеевку (пригород Бахмута).
Деревня была освобождена в том числе усилиями воинов батальона «Волат» и батальона «Литвин» полка Калиновского, а так же полкового БПЛА им. Никиты Кривцова.