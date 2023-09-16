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Наступление на юге: ВСУ отбросили войска РФ на несколько километров

  • 16.09.2023, 9:23
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Наступление на юге: ВСУ отбросили войска РФ на несколько километров

Украинская армия совершила рывок на нескольких участках фронта.

В результате успешных действий украинских военных на юге страны российских захватчиков удалось оттеснить на расстояние от 3 до 4 километров на разных участках фронта.

Ситуация на юге остается достаточно напряженной, украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу и выбивать россиян с их позиций, отметила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас врага удалось отодвинуть на разных участках на расстояние от 3 до 4 километров.

«Но объективно нам нужно зачистить полосу хотя бы в 30 км, чтобы это было действительно результативно», - отметила Гуменюк.

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