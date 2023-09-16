Как сейчас выглядит подбитый морским дроном российский ракетный корабль «Самум» 1 16.09.2023, 12:04

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Судно частично ушло под воду.

Вблизи Севастопольской бухты был поражен российский ракетный корабль «Самум». Впоследствии в сети появились фотографии судна, подбитого украинским морским дроном.

Уникальную операцию провели спецслужбы Украины с помощью экспериментальных беспилотников Sea Baby. О ней стало известно 15 сентября. А уже на следующий день появилось фото, на котором можно увидеть повреждения «Самума», сообщает Ukrainian Front.

Российский корабль частично ушел под воду

На фотографии, которую распространяют пользователи Сети, можно увидеть «Самум», задняя часть которого опустилась под воду. И похоже, что российские оккупанты не смогут определенное время использовать это ракетное судно.

В то же время, пророссийские блогеры заявляют, что якобы судно «не пострадало» и «находится на службе».

Однако фотография, приведенная выше, свидетельствует, что захватчики вынуждены были отбуксовывать «Самум» в ближайший пункт дислокации.

«Самум» состоит в составе 41-й бригады ракетных катеров так называемой Крымской военно-морской базы Черноморского флота России. В 2016 году этот корабль признали лучшим среди суден второго утра вражеского флота.

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