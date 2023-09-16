Взрывы в Харькове: Россия нанесла четыре удара по городу 1 16.09.2023, 12:46

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Атака произошла после долгого перерыва в обстрелах.

В Воздушных силах Украины предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

В субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли как минимум четыре удара по городу. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

«В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях», - написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков.

Экстренные службы выехали на места попадания.

В Воздушных силах предупредили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Одесской областях – угроза применения баллистического вооружения. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

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