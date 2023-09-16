Освобождение Андреевки: уникальные кадры ближнего боя с камеры GoPro 1 16.09.2023, 14:44

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Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали, как выбивали россиян.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ показала суровые бои за Андреевку Донецкой области, которую бойцам удалось освободить от россиян.

В Telegram-канале бригады опубликовали уникальные кадры с GoPro. На ролике запечатлены наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

«Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, кишащем россиянами», - говорится в подписи к видео.

Напомним, 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Андреевка Донецкой области освобождена.

Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий. Россиянам нанесли значительные потери в живой силе и технике: была полностью разгромлена 72-бригада войск РФ.

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