Spiegel: Контрнаступление ВСУ вступает в решающую стадию 16.09.2023, 17:22

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Есть реальные шансы прорвать российскую оборону.

Контрнаступление ВСУ вступает в решающую стадию. На это указывает введение в бой резервов как со стороны Украины, так и стороны РФ.

Ключевое значение будет иметь то, кто сможет лучше управлять своими силами на поле боя. Такой вывод сделал американский военный аналитик Майкл Кофман в интервью Spiegel.

По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, сможет ли украинская армия прорвать все российские линии обороны и сохранить свою боевую мощь, чтобы развить успех.

По мнению аналитика, у ВСУ есть реальная возможность прорваться через вражескую оборонительную линию. Собеседник акцентировал внимание на усилении импульса контрнаступательных действий украинских сил в последнее время и добавил, что сейчас ВСУ уверенно продвигаются вперед. Если удастся измотать российские войска и у них не будит резервов, которые можно было бы использовать на фронте, РФ окажется в опасной ситуации, отметил аналитик. Кофман считает, что после завершения контрнаступления в войне может наступить фаза боевых действий на истощение, когда обе стороны будут укрепляться на своих позициях. По мнению эксперта, предстоящая зима будет похожа на предыдущую, а в следующем году у ВСУ может появиться шанс на отвоевание значительных территорий, но для этого Украина должна получить достаточное количество ресурсов от западных партнеров.

Аналитик заявил, что стратегия Кремля заключается в затягивании конфликта: в РФ надеются, что поддержка Западом Украины будет постепенно снижаться. Эксперт добавил, что у российских войск нет наступательного потенциала для захвата новых территорий, но год-два они могут продолжать войну.

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