ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, Вербового и Новопрокоповки
- 16.09.2023, 18:36
Самые активные боевые действия в настоящее время происходят на Бахмутском направлении.
Силы обороны Украины удачно наступают возле Клищеевки Донецкой области, а также имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.
Об этом в субботу, 16 сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
По ее словам, самые активные боевые действия в настоящее время происходят на Бахмутском направлении, где украинские защитники наступают к югу от Бахмута.
Она отметила, что враг безрезультатно пытался прорвать оборону украинских войск в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Россияне хотят вытеснить войска ВСУ с занимаемых позиции, однако тщетно.