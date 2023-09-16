ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, Вербового и Новопрокоповки 16.09.2023, 18:36

Самые активные боевые действия в настоящее время происходят на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины удачно наступают возле Клищеевки Донецкой области, а также имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом в субботу, 16 сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, самые активные боевые действия в настоящее время происходят на Бахмутском направлении, где украинские защитники наступают к югу от Бахмута.

Она отметила, что враг безрезультатно пытался прорвать оборону украинских войск в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Марьинки Донецкой области. Россияне хотят вытеснить войска ВСУ с занимаемых позиции, однако тщетно.

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