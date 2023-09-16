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ВСУ разгромили российскую базу в Токмаке

  • 16.09.2023, 22:22
  • 3,330
ВСУ разгромили российскую базу в Токмаке

«Прилетело» по месту базирования российских оккупантов и их техники.

Украинские защитники уничтожили место базирование военной техники Российской Федерации во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

«Токмацкая примета: прилетов становится больше - оккупантов становится меньше. Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко», - сообщил мэра Мелитополя Ивана Федорова в своем Telegram-канале.

Он указал, что «прилетело» по месту базирования российских оккупантов и их техники. По его словам, в Токмаке «прилеты» участятся с приближением линии фронта.

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