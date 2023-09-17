ВСУ накрыли оккупантов сразу из четырех HIMARS

ВСУ накрыли оккупантов сразу из четырех HIMARS9
- 17.09.2023, 14:22
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В россиян прилетел залп из двух десятков ракет.
Артиллерийские соединения ВСУ продолжают громить российскую армию с дистанции, используя реактивные системы залпового огня HIMARS.
Опубликованы кадры мощного залпа, выпущенного по российским военным сразу из 4 установок одновременно.
ВСУ обрушили на позиции россиян мощнейший залп из двух десятков ракет единовременно.
Фрагмент с кадрами артиллерийского удара публикует телеграм-канал «Украина 365».
Крупное артиллерийское звено вышло на оперативное пространство и после получения координат цели нанесло мощный залп, выпустив по скоплению российских оккупационных войск за несколько секунд в общей сложности около двух десятков ракет. На каком именно участке фронта был нанесен удар, не сообщается.