ВСУ накрыли оккупантов сразу из четырех HIMARS 9 17.09.2023, 14:22

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В россиян прилетел залп из двух десятков ракет.

Артиллерийские соединения ВСУ продолжают громить российскую армию с дистанции, используя реактивные системы залпового огня HIMARS.

Опубликованы кадры мощного залпа, выпущенного по российским военным сразу из 4 установок одновременно.

ВСУ обрушили на позиции россиян мощнейший залп из двух десятков ракет единовременно.

Фрагмент с кадрами артиллерийского удара публикует телеграм-канал «Украина 365».

Крупное артиллерийское звено вышло на оперативное пространство и после получения координат цели нанесло мощный залп, выпустив по скоплению российских оккупационных войск за несколько секунд в общей сложности около двух десятков ракет. На каком именно участке фронта был нанесен удар, не сообщается.

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