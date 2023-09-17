Их двигатели никогда не ломаются: названы самые надежные кроссоверы 3 17.09.2023, 19:49

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При должном уходе эти автомобили прослужат невероятно долго.

В 2023 году на вторичном авторынке можно приобрести машину в хорошем состоянии, которая при должном уходе прослужит достаточно долго.

Как выбрать действительно надежные авто?

В этом может помочь рейтинг самых надежных авто, обнародованный порталом Avtosota.

Базовым фактором для заключения рейтинга стал большой запас прочности двигателя.

Какие модели соответствуют данному фактору?

Toyota RAV4

Хороший выбор — это Toyota RAV4 2009 года сборки. Особо рекомендуется обратить внимание на версии с 2,5-литровым агрегатом на 179 лошадиных сил.

Honda CR-V

Следующим в списке значится Honda CR-V более «свежих» лет выпуска — 2016 г. Здесь меньше всего проблем будет со 188-сильным мотором на 2,4 литра.

Nissan Murano

Следует обратить внимание и на Nissan Murano, под капотом которого стоит достаточно мощный 3,5-литровый агрегат. Он выдает до 249 лошадиных сил.

Lexus RX 350 2009

Любителям премиум-класса рекомендуется приобрести Lexus RX 350 2009 года выпуска. Он оснащается 277-сильным двигателем на 3,5 литра объема.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 надежна в исполнении с 2,0-литровым агрегатом на 150 л. Речь идет о версии 2015 года выпуска.

Toyota Highlander

Toyota Highlander с 273-сильным мотором под капотом также не доставит хлопот, несмотря на то, что собрана еще в 2008 году.

Subaru Crosstrek

Закрывает ТОП самых надежных Subaru Crosstrek/XV 2019 года выпуска. В арсенале лучшим считается 150-сильный мотор на 2 литра.

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