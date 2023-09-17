Их двигатели никогда не ломаются: названы самые надежные кроссоверы

Их двигатели никогда не ломаются: названы самые надежные кроссоверы3
- 17.09.2023, 19:49
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При должном уходе эти автомобили прослужат невероятно долго.
В 2023 году на вторичном авторынке можно приобрести машину в хорошем состоянии, которая при должном уходе прослужит достаточно долго.
Как выбрать действительно надежные авто?
В этом может помочь рейтинг самых надежных авто, обнародованный порталом Avtosota.
Базовым фактором для заключения рейтинга стал большой запас прочности двигателя.
Какие модели соответствуют данному фактору?
Toyota RAV4
Хороший выбор — это Toyota RAV4 2009 года сборки. Особо рекомендуется обратить внимание на версии с 2,5-литровым агрегатом на 179 лошадиных сил.
Honda CR-V
Следующим в списке значится Honda CR-V более «свежих» лет выпуска — 2016 г. Здесь меньше всего проблем будет со 188-сильным мотором на 2,4 литра.
Nissan Murano
Следует обратить внимание и на Nissan Murano, под капотом которого стоит достаточно мощный 3,5-литровый агрегат. Он выдает до 249 лошадиных сил.
Lexus RX 350 2009
Любителям премиум-класса рекомендуется приобрести Lexus RX 350 2009 года выпуска. Он оснащается 277-сильным двигателем на 3,5 литра объема.
Mazda CX-5
Mazda CX-5 надежна в исполнении с 2,0-литровым агрегатом на 150 л. Речь идет о версии 2015 года выпуска.
Toyota Highlander
Toyota Highlander с 273-сильным мотором под капотом также не доставит хлопот, несмотря на то, что собрана еще в 2008 году.
Subaru Crosstrek
Закрывает ТОП самых надежных Subaru Crosstrek/XV 2019 года выпуска. В арсенале лучшим считается 150-сильный мотор на 2 литра.