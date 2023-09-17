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РосСМИ: У главной кремлевской больницы, где лежит Кадыров, происходит что-то непонятное

  • 17.09.2023, 20:27
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РосСМИ: У главной кремлевской больницы, где лежит Кадыров, происходит что-то непонятное
Рамзан Кадыров

Из Москвы продолжает поступать информация, которая косвенно подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у главы Чечни.

Российские источники сообщают, что вокруг Центральной клинической больницы Москвы наблюдается странная обстановка - в главную кремлевскую больницу друг за другом заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне.

Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Фотографии очевидцев появились в Сети.

Из Москвы продолжает поступать информация о состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова, который, согласно ранее опубликованной информации, госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы.

Согласно поступающей информации, охрана больницы пропускает указанные автомобили на территорию без какой-либо процедуры досмотра.

Более того, другие авто охрана осматривают с большой тщательностью.

Ранее о смерти Кадырова заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев. На фоне этой новости Кремль поднял вертолеты.

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