В Севастополе звучат мощные взрывы 2 17.09.2023, 21:34

5,482

Иллюстративное фото

В сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи.

Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе звучат мощные взрывы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В 19:26 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по нему.

В 20:20 в Сети сообщили, что после взрыва в районе мыса Фиолент видели зарево. После этого местные продолжали слышать громкие взрывы, в сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи со включенными сиренами.

Уже в 21:12 паблики сообщают, что взрывы продолжают звучать. Оккупационные власти пока никак не комментировали происходящее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».