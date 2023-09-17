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В Севастополе звучат мощные взрывы

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  • 17.09.2023, 21:34
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В Севастополе звучат мощные взрывы
Иллюстративное фото

В сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи.

Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе звучат мощные взрывы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В 19:26 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по нему.

В 20:20 в Сети сообщили, что после взрыва в районе мыса Фиолент видели зарево. После этого местные продолжали слышать громкие взрывы, в сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи со включенными сиренами.

Уже в 21:12 паблики сообщают, что взрывы продолжают звучать. Оккупационные власти пока никак не комментировали происходящее.

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