ВСУ нанесли мощное поражение батальону «Ахмат» и десанту РФ
- 18.09.2023, 7:38
- 3,238
Украинские ВСУ освободили важный участок фронта.
Освобождение Клещеевки дает украинской армии ряд преимуществ на Бахмутском направлении и создает плацдарм для будущих наступательных операций.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет «Диалог».
По словам собеседника, в первую очередь речь идет о контроле над путями, которые враг использует для снабжения войск в Бахмуте.
Кроме того, контролем над Клещеевкой украинские военные ослабляют фланги противника, в результате чего появляться возможность продвигаться вглубь вражеских позиций и наносить более точные и глубокие удары артиллерией, а также другими видами вооружения.
Евлаш отметил, что сейчас украинские бойцы продолжают закрепляться на местности и осуществляют разминирование территории.
В Восточной группировке также рассказали, что в ходе боев на этом участке фронта ВСУ нанесли мощное поражение российским десантникам, ГРУ, батальону «Ахмат», подразделению «Z-шторм» и мотострелкам.