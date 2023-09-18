ВСУ нанесли мощное поражение батальону «Ахмат» и десанту РФ 18.09.2023, 7:38

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Украинские ВСУ освободили важный участок фронта.

Освобождение Клещеевки дает украинской армии ряд преимуществ на Бахмутском направлении и создает плацдарм для будущих наступательных операций.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет «Диалог».

По словам собеседника, в первую очередь речь идет о контроле над путями, которые враг использует для снабжения войск в Бахмуте.

Кроме того, контролем над Клещеевкой украинские военные ослабляют фланги противника, в результате чего появляться возможность продвигаться вглубь вражеских позиций и наносить более точные и глубокие удары артиллерией, а также другими видами вооружения.

Евлаш отметил, что сейчас украинские бойцы продолжают закрепляться на местности и осуществляют разминирование территории.

В Восточной группировке также рассказали, что в ходе боев на этом участке фронта ВСУ нанесли мощное поражение российским десантникам, ГРУ, батальону «Ахмат», подразделению «Z-шторм» и мотострелкам.

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