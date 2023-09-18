ISW: Смерть Кадырова станет серьезным ударом по кремлевскому режиму 18.09.2023, 8:59

6,972

Путин может потерять контроль над Чечней.

Продолжающееся беспокойство по поводу состояния здоровья главы Чеченской Республики в российском информационном пространстве разоблачает зависимость президента России Владимира Путина от Рамзана Кадырова в вопросе сохранения стабильности в регионе, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило информацию о плохом состоянии здоровья Кадырова, тогда как среди российских инсайдерских источников распространялись слухи о том, что чеченский лидер в коме. На этом фоне Кадыров опроверг слухи о своем здоровье в видео, опубликованном 17 сентября. Однако слухи продолжили распространяться.

«Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным было установление стабильности в Чечне через жестокую и кровавую войну во времена его популярность в России в ранние времена. Кадыров и другие российские официальные лица могут быть обеспокоены тем, что продолжающие распространяться слухи о здоровье повлияют на долгосрочную стабильность контроля Кадырова над Чечней, и, как следствие, контроля Путина», – утверждают аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».