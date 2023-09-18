Автор доклада Европарламента: Самое время признать Лукашенко военным преступником 1 18.09.2023, 10:16

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Пятрас Ауштрявичюс

Белорусский диктатор заслужил получить ордер на арест.

Депутат Европейского парламента от Литвы, автор доклада с призывом выдать ордер на арест Лукашенко, Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал для сайта Charter97.org историческое решение европарламентариев:

— Доклад является качественно новым шагом в оценке ситуации в Беларуси. Я надеюсь, что европейские институты сделают необходимые выводы. На сегодняшний день, я думаю, Евросоюз сделал кое-что, но не все, что касается правильной оценки преступлений, совершенных режимом Лукашенко и им лично. С точки зрения санкций, я не думаю, что мы приняли все необходимые решения по сдерживанию и давлению на режим Лукашенко.

Лукашенко – соучастник в агрессивной войне. Думаю, самое время признать его военным преступником, учитывая внешнюю агрессию и преступления против народа и политической оппозиции внутри страны. Он заслуживает того, чтобы ему выдали ордер на арест.

Мы в Евросоюзе прекрасно понимаем, что происходит в Беларуси. Мы очень сожалеем о политических репрессиях и экономических проблемах, с которыми сталкивается белорусский народ из-за безрассудной и необоснованной политики Лукашенко.

Но в то же время я вижу очень хорошее будущее для наших отношений и нашего сотрудничества после того, как будет создана демократическая Беларусь. Я вижу хороший шанс для европейской перспективы. Вот почему, хотя я обеспокоен сейчас, я с оптимизмом смотрю на более отдаленное будущее.

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