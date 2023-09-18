Визовый центр Испании в Минске возобновил прием документов

Визовый центр Испании в Минске возобновил прием документов1
- 18.09.2023, 14:47
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Он был закрыт более года.
Визовый центр Испании в Минске временно прекращал принимать документы по техническим причинам с 24 августа. Сейчас прием документов возобновился, сообщает телеграм-канал «Запасной аэродром», специализирующийся на визовых вопросах.
Испанский визовый центр в Минске ранее был закрыт более года, а белорусы ездили на личную подачу в консульство Испании в Москве.
На днях также стало известно, что визовый центр Польши возобновил прием документов на туристические визы во всех визовых центрах.