Правительство РФ заказало 230 тысяч удостоверений для семей погибших на войне 9 18.09.2023, 18:11

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Цифры подтверждают катастрофические потери РФ на войне в Украине.

Министерство труда и соцзащиты России заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей погибших на войне, следует из тендера на портале госзакупок, на который обратило внимание издание «Верстка».

Документы официально предназначаются для «членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий». В этот список с июня текущего года включатся родственники не только солдат регулярной армии, но и погибших на войне добровольцев.

При этом 200 тыс. удостоверений распределят в Минобороны РФ, а еще 30 тыс. — в Минсоцзащиты.

В мае этого года Минтруда РФ уже заказывало 23 716 удостоверений для членов семей погибших. Между тем в 2022 году ведомство напечатало 5777 подобных документов. До войны в Украине такие удостоверения получали члены семей погибших в Великую Отечественную войну, а также в ходе других военных конфликтов.

Всего за время войны Минтруда РФ уже заказало в общей сложности 936 052 удостоверения для ветеранов боевых действий. Последняя партия стала самой массовой — 757 305 штук. Документы будут распределены между Минобороны (600 тыс.), Минсоцзащиты (86 805), МВД (60 тыс.), Росгвардией (10 тыс.) и Минстроем (500 штук).

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 18 сентября, составили 272 940 военных.

Осенью 2022 года власти РФ объявили мобилизацию и призвали на фронт 300 тыс. человек. С начала 2023 года ряды российской армии пополняются за счет контрактников. До конца года планируется набрать 400 тыс. человек. По словам президента РФ Владимира Путина, к 15 сентября контракты с вооруженными силами РФ подписали 300 тыс. человек, которые «готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России».

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