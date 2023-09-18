Ученые определили, опасно ли глотать арбузные косточки 1 18.09.2023, 19:56

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Исследователи рассказали, что в них содержится.

Исследователи опровергли главный страх детства для многих: если проглотить несколько арбузных косточек, катастрофа не случится. Даже наоборот — в них обнаружили много полезного.

— Семена арбуза являются естественным источником марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка. Эти питательные вещества помогают нормальному функционированию мозга и нервной системы, в то время как фосфор способствует здоровому формированию костей и улучшает пищеварение, — рассказала диетолог Лорен Манакер.

Но и это еще не все: семена арбуза содержат полезные антиоксиданты и жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина и уменьшают вероятность сердечного приступа или инсульта.

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