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Каховское водохранилище превратилось в пустыню из камней

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  • 18.09.2023, 20:06
  • 3,690
Каховское водохранилище превратилось в пустыню из камней

Видео.

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, что привело к одной из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. После разрушения ГЭС на месте, где когда-то было водохранилище, теперь пустыня с камнями.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео, на котором показано, как выглядит Каховское водохранилище через 3 месяца после того, как российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, передает Цензор.НЕТ.

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