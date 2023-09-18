Каховское водохранилище превратилось в пустыню из камней

Каховское водохранилище превратилось в пустыню из камней1
- 18.09.2023, 20:06
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Видео.
Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, что привело к одной из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. После разрушения ГЭС на месте, где когда-то было водохранилище, теперь пустыня с камнями.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео, на котором показано, как выглядит Каховское водохранилище через 3 месяца после того, как российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, передает Цензор.НЕТ.