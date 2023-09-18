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В лагере вагнеровцев под Осиповичами продолжают исчезать палатки

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  • 18.09.2023, 21:54
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В лагере вагнеровцев под Осиповичами продолжают исчезать палатки

Новые спутниковые снимки.

В лагере частной военной компании Вагнера в деревне Цель Осиповичского районе продолжается демонтаж жилых палаток. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовала 18 сентября украинская служба «Радио Свобода».

Издание сравнило фотографии объекта за 9 и 18 сентября. На свежих кадрах заметно, что в северной части лагеря убрали практически все палатки. Часть освободившегося места заняла автомобильная техника.

Как ранее писала белорусская служба «Радыё Свабода», демонтаж лагеря начался в августе. Издание уточняло, что с 1 августа по 9 сентября в лагере вагнеровцев в деревне Цель разобрали не менее 160 военных палаток из примерно 273. Если считать, что каждая палатка предназначается для 20 военных, то территорию могли покинуть около 3000 вагнеровцев.

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