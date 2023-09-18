NASA обратилось к Ватикану за помощью в разгадке тайны гигантского астероида 18.09.2023, 22:04

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NASA готовится сбросить капсулу с образцами, взятыми на поверхности астероида Бенну. Чтобы раскрыть загадку, связанную со структурой объекта, космическое агентство обратилось к Ватикану.

Как сказано в материале Mashable, первые данные о температуре астероида свидетельствовали о его поверхности, покрытой галькой. Но когда удалось сделать снимки с близкого расстояния, стали заметны огромные валуны. Предположительно, внутри них находятся дыры, которые формируют небольшие груды обломков. Подтверждение этой теории стало одной из главных загадок, связанных с Бенну.

В рамках миссии OSIRIS-Rex NASA взяло образцы на поверхности астероида. А 24 сентября должен произойти сброс капсулы с ними на территории штата Юта. Полет начнется на высоте 101 тысяча километров.

Исследовать взятые образцы поможет Роберт Дж. Макке, хранитель коллекции метеоритов Ватикана. NASA обратилось к нему за помощь, и священнослужитель согласился поучаствовать в работе. Вместе со студентами Аризонского университета он изготовил уникальный пикнометр — прибор для измерения плотности крошечных зерен гравия. Именно в этих данных, по мнению космического агентства, скрывается тайна валунов на поверхности Бенну.

NASA долго искала нужное устройство, но все готовые варианты не подходили для поставленной задачи. Чтобы предотвратить загрязнения образцов, требовалось использовать только 15 строго ограниченных материалов. Контакты с электроникой были строго запрещены. Макке придумал прибор, состоящий из маленьких стальных камер, металлических трубок и клапанов. Последние можно перекрывать при необходимости. А вся технологическая начинка была вынесена за пределы основной камеры. Через систему прокачивается азот, и на основе показателей давления ученые получат необходимые измерения.

Напомним, ранее NASA предупредило, что через 23 года в Землю может врезаться астероид диаметром 50 метров.

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