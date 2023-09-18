ГУР провело 21 операцию через линию фронта 18.09.2023, 22:17

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Забирали сдавшихся военных РФ.

За год существования проекта «Хочу жить» Украина организовала 21 операцию по выводу военной армии России через линию фронта.

Об этом сообщает Telegram-канал проекта.

Год назад была начата программа «Хочу жить», за это время Украина получила 25 тысяч заявок от военных России на добровольную сдачу в плен. В общей сложности сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из России и временно оккупированных территорий Украины.

Кроме этого в России «Роскомнадзором» было заблокировано 256 доменов сайта проекта.

«За этот год мы получили более 25 тысяч заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек», - говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки, была осуществлена 21 операция по выводу военных армии страны-агрессора через линию фронта. Кроме того, есть успешные случаи перехода военнослужащих из России на сторону Украины с техникой.

Также известно, что еще 1072 человека находятся «в режиме ожидания» и остаются на связи с проектом. Они ждут в свою очередь по переводу через линию фронта.

«Стоит отметить, что после успешного проведения операции «Синица» количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии России и не только», - говорится в сообщении.

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