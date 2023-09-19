Во Франции экоактивисты спровоцировали экологическое бедствие 19.09.2023, 0:32

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Они вылили в реки и каналы зеленый краситель.

В Эльзасе на северо-востоке Франции экоактивисты вылили в реки и каналы зеленый краситель, чтобы привлечь внимание к проблеме захоронения ядовитых отходов. Им это удалось, хотя и непредвиденным образом: после акции в регионе начала массово дохнуть рыба, это вызвало целый скандал, сообщает BFM TV.

В минувшую субботу, 16 сентября активисты экодвижения Extinction Rebellion вылили флуоресцентную зеленую краску в реки, фонтаны и каналы в Эльзасском регионе. Таким образом они протестовали против планов властей устроить захоронение более 40 тысяч тонн токсичных отходов в неиспользуемом руднике в Виттельсхайме (Верхний Рейн).

Однако вскоре после акции жители Эльзаса начали замечать в воде множество мертвой рыбы. Об этом сообщил мэр города Кольмар Эрик Страуманн, который лично насчитал не менее десятка дохлых рыбин в местной реке Лош.

Он рассказал, что полиция уже задержала человека, который вылил в реку химическое вещество в реку. Тем временем активисты Extinction Rebellion отрицают все обвинения против движения и заявляют, что использованный ими краситель флоуресцин совершенно безвреден и широко «используется в рыбоводстве».

Флоуресцин действительно довольно часто выливают в воду по всему миру. К примеру, во Франции им уже раскрашивали реку Вар в знак протеста против пенсионной реформы, во многих городах таким же образом отмечают День Святого Патрика 17 марта.

Почему именно в Эльзасе из-за такой акции стала дохнуть рыба — неизвестно.

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