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Взрывы во Львове: Россия ударила «Шахедами»

  • 19.09.2023, 7:41
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Взрывы во Львове: Россия ударила «Шахедами»

В городе вспыхнул пожар.

Страна-агрессор Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возник пожар на промышленном складе и пострадал мужчина.

Перед тем в регионе раздавались звуки взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале.

«Все соответствующие службы выехали на место. Работаем по протоколу», – написал он.

Отметим, что ночью вторника Россия устроила третью подряд воздушную атаку по Украине. С двух часов по регионам начала распространяться тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запусках врагом ракет и ударных БПЛА.

Для Львовщины дважды объявляли угрозу от дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Отмечалось, что противовоздушная оборона работает над сбитием вражеских целей.

Около пяти утра мэр Львова указал, что в области есть угроза повторной атаки, но ПВО на страже – звуки взрывов, которые раздавались в это время, были работой защитников. А уже впоследствии он подтвердил удар «Шахеда» на территории города, в результате чего загорелась крыша промышленного склада в одном из районов и есть пострадавший.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, в результате этой атаки на складах в облцентре возник значительный пожар, на месте работали все профильные службы. После 06:00 он подчеркнул, что угроза вражеских ударов прошла, и поблагодарил противовоздушную оборону.

Со своей стороны Садовый уточнил, что из-под завалов на складе во Львове достали мужчину 26 лет. У пострадавшего открытый перелом конечности, он уже находится в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь.

Также мэр предупредил, что в городе перекрыто движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона до кольца в обе стороны.

«Здесь работает спецтехника и все соответствующие службы. По возможности обходите этот участок дороги», – отметил он.

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