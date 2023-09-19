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В Греции на горе Афон румынский монах избил белорусского

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  • 19.09.2023, 8:07
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В Греции на горе Афон румынский монах избил белорусского

После распития вина и богословского спора.

В одном из монастырей на святой горе Афон двое монахов — румын и белорус — после употребления алкоголя поссорились, после чего первый избил второго. Об этом пишет издание «Беларусь и мир» со ссылкой на греческие СМИ.

Как пишут издания, инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, около 18.30 во дворе сербского монастыря Хиландар.

По предварительным данным, монахи выпили две бутылки вина, после чего между ними возник конфликт — предположительно, из-за спора по вопросам богословия.

Уточняется, что 35-летний румын бил 52-летнего белоруса руками и ногами, а также пластиковой бутылкой. В результате тот получил повреждения.

Пострадавшего доставили в медцентр «Карион» и оказали там первую помощь, а затем — в больницу города Полигирос, где он проходил лечение с травмами лица.

Наш соотечественник заявил, что не хочет привлекать к ответственности своего оппонента, и не высказал желания, чтобы побои зафиксировал судмедэксперт. Тем не менее румына задержали, он подозревается в нанесении телесных повреждений. Дело рассмотрит суд по делам о нетяжких правонарушениях в Салониках.

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