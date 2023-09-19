В Греции на горе Афон румынский монах избил белорусского 7 19.09.2023, 8:07

3,522

После распития вина и богословского спора.

В одном из монастырей на святой горе Афон двое монахов — румын и белорус — после употребления алкоголя поссорились, после чего первый избил второго. Об этом пишет издание «Беларусь и мир» со ссылкой на греческие СМИ.

Как пишут издания, инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, около 18.30 во дворе сербского монастыря Хиландар.

По предварительным данным, монахи выпили две бутылки вина, после чего между ними возник конфликт — предположительно, из-за спора по вопросам богословия.

Уточняется, что 35-летний румын бил 52-летнего белоруса руками и ногами, а также пластиковой бутылкой. В результате тот получил повреждения.

Пострадавшего доставили в медцентр «Карион» и оказали там первую помощь, а затем — в больницу города Полигирос, где он проходил лечение с травмами лица.

Наш соотечественник заявил, что не хочет привлекать к ответственности своего оппонента, и не высказал желания, чтобы побои зафиксировал судмедэксперт. Тем не менее румына задержали, он подозревается в нанесении телесных повреждений. Дело рассмотрит суд по делам о нетяжких правонарушениях в Салониках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».