Лукашенко не доверяет белорусским силовикам 19.09.2023, 10:21

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Чего на самом деле боятся диктатор и его окружение?

Европейский парламент в своей резолюции признал Лукашенко соучастником преступлений, совершенных РФ в Украине. В том числе — депортации детей.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина на Radio NV рассказала о практических последствиях решения европарламентариев.

Наталья Радина считает, что вина Лукашенко в военных преступлениях полностью доказана:

— Лукашенко — соучастник войны в Украине не только по вопросам о депортации детей. Он абсолютно так же, как и Путин, должен нести ответственность за участие в этой войне.

Из-за того, что с территории Беларуси в Украину вошли российские войска, которые совершали убийства и другие страшные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке. Более того, с территории Беларуси по украинским городам было выпущено минимум 700 ракет, а на самом деле их может быть еще больше. От этих ракет погибло огромное количество людей, за это Лукашенко должен нести ответственность.

А также за то, что сотни тысячи российских солдат прошли обучение за время войны на белорусских полигонах.

Белорусская журналистка обратила внимание, что Лукашенко виновен не только в агрессии против Украины, но и в преступлениях против собственного народа:

— Могу привести статистику правозащитников: если в 2021-ом году в месяц производилось порядка сотни политически мотивированных арестов в Беларуси, то уже в 2023-ем — 700. В течение трех лет репрессии выросли в семь раз.

Мы не можем сегодня назвать точное число политических заключенных, которые находятся в тюрьмах, потому что мониторинг репрессий внутри страны невозможен из-за отсутствия на свободе правозащитников и независимых журналистов.

Количество политических заключенных сегодня может составлять до 10 тысяч человек. Только за последний год мы узнали о гибели в тюрьмах порядка шести человек. На самом деле в заключении могло погибнуть гораздо большее количество узников совести. Над людьми издеваются, их подвергают пыткам. Жизнь каждого политзаключенного находится в опасности. Очень важно, что Европейский парламент обратил на это внимание.

К сожалению, с начала войны в Украине судьба белорусских политзаключенных ушла в тень. Сейчас очень важно, что наконец-то о них стали громко говорить в ЕС.

Наталья Радина рассказала, что выступая в Европарламенте призывала к решительным действиям. В частности — полностью прекратить торговлю с режимом Лукашенко и остановить транзит товаров через территорию Беларуси:

— В очень короткие сроки будут освобождены политзаключенные из белорусских тюрем и даже окончательно выведены российские войска, включая ЧВК «Вагнер», который находится на территории Беларуси. Будет выведена и российская военная техника, и минимизируются угрозы, которые постоянно исходят из Беларуси в адрес Украины и стран НАТО.

Сейчас же мы видим, что экономические санкции вводятся в отношении режима Лукашенко неравномерно и непропорционально с теми, которые вводятся против РФ. Их все-таки гораздо меньше в отношении Беларуси, и это, кстати, позволяет той же самой России обходить санкции Запада через территорию Беларуси.

Я вам приведу последнюю статистику. В первом полугодии 2023 года положительное сальдо торгового баланса ЕС и Беларуси составило €3,2 миллиарда. Основные бенефициары: Польша (€985 млн), Германия (€798 млн), Литва (€787 млн).

Боится ли Лукашенко и его окружение ордера от Международного уголовного суда? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что активные действия могут заставить реагировать на преступления Лукашенко не только страны Запада:

— Боится ли Лукашенко? Я не могу анализировать психопатов. Это невозможно. Но я знаю точно, что то рациональное, что в нем осталось и, наверняка, этого рационального еще больше среди его окружения, боится экономических санкций и действительно решительных действий.

Когда я говорю, что необходимо прекращать торговлю с режимом Лукашенко и останавливать транзит, — это как раз те реальные действия, которых они боятся.

Представьте, что через территорию Беларуси (транзитной страны) прекратится транспортировка товаров из РФ, Китая, других стран Востока. Как на это отреагируют лидеры того же Китая и России? Думаю, что в этой ситуации даже они будут призывать Лукашенко освободить узников совести из тюрем. Этого они реально боятся, именно это необходимо обязательно предпринимать.

Наталья Радина говорит, что Запад не использовал еще многие инструменты давления на белорусский режим:

— Есть еще Международная организация труда (МОТ), которая недавно на своей сессии приняла решение применить в отношении Беларуси 33-ю статью своего Устава.

Она подразумевает как раз эмбарго на торговлю с Беларусью. Сейчас дело за национальными правительствами (членами МОТ является порядка 180-ти государств) применить эту статью и прекратить торговлю с режимом Лукашенко.

Конечно же, нам нужно, чтобы ЕС и США больше включались в этот процесс, чтобы заработала эта 33-я статья.

Может ли Лукашенко предать Путина и сменить сторону? Главный редактор сайта Charter97.org выразила мнение, что у белорусского диктатора не осталось поля для маневра:

— Этот человек, видимо, не представляет своей жизни без власти. Он будет безостановочно идти в «ад», не задумываясь ни о чем. Он уже выбрал сторону. 1,5 года идет война против Украины, а Лукашенко в ней активно участвует.

В каждом своем выступлении он поддерживает Путина. Никаких сигналов с его стороны, что он может каким-то образом выйти из этой войны, что в стране могут произойти изменения, нет. Мы видим, что внутри страны репрессии только усиливаются. На территории Беларуси нашли приют бандиты из террористической организации «Вагнер», завезены российские ядерные ракеты. Звучат угрозы не только в адрес Украины, но и всего мира.

Не понимаю, как в этой ситуации Лукашенко вдруг попытается балансировать. По-моему, это уже невозможно. Он будет идти до своего полного уничтожения, которое, я уверена, произойдет.

Несмотря на то, что Россия активно разоружает Беларусь, вывозя на фронт снаряды и оружие, режим Лукашенко, по словам Натальи Радиной, продолжает представлять угрозу для всего региона:

— В конце сентября в Беларуси будут проходить полномасштабные военные учения. Недавно приезжали военные атташе из 14-ти стран Африки, в стране остается ЧВК «Вагнер». Трудно сказать, что будет происходить далее. Думаю, что Беларусь будет оставаться потенциально опасной для Украины и стран Запада, пока правит диктатор Лукашенко.

Для чего приезжали те же африканские военные атташе? Для того, чтобы, по официальной информации, интенсифицировать военное сотрудничество. Каким образом? Мы знаем, что ранее в эти страны из Беларуси шло достаточно много оружия. Продавалось и белорусское советское оружие, и российское оружие через Беларусь в эти страны. Возможно, сейчас оно будет уже поставляться обратно для той же России или Беларуси.

Новобранцы из российской армии тоже в любой момент могут вернуться на территорию Беларуси для обучения на полигонах, если там будет проведен новый набор срочников в армию. Все это возможно. Я бы здесь не расслаблялась и не думала, что Беларусь уже не представляет какую-то опасность.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что Лукашенко перестал доверять белорусским силовикам, поэтому пытается подчинить себе оставшихся в Беларуси «вагнеровцев»:

— «Вагнеровцы» продолжают находиться на территории Беларуси. Мы не можем назвать их точное число. В начале их было до 10 тысяч человек, позже часть из них выехала в страны Африки, в Россию (кто-то в отпуск, а кто-то заключил договор с Минобороны РФ и вернулся воевать в Украину), а часть осталась на территории Беларуси. Они размещаются не только в Могилевской области в поселке Цель, а и на разных военных полигонах Беларуси. Некоторые бойцы уже заключают контракты с Минобороны Беларуси. Однако эта террористическая организация остается в достаточно большом количестве на территории Беларуси. Что будет с ними дальше — неизвестно.

Ходят разные разговоры, что они переподчиняются теперь непосредственно Лукашенко. Это будет якобы уже его собственная ЧВК «Вагнера». Не знаю, как он сможет ее финансировать самостоятельно, есть разные схемы. Думаю, что это говорит, что Лукашенко сегодня не доверяет белорусской армии, силовикам. Хочет иметь рядом с собой вот таких опричников. Видимо, он считает, что они могут каким-то образом сохранить его жизнь.

Удастся ли Путину сформировать новую «ось зла», в которую войдут Беларусь, Северная Корея и другие диктатуры? Наталья Радина считает, что глава Кремля не способен на такую задачу:

— Может быть он пытается мобилизовать этих маргиналов, но это довольно смешно выглядит. Даже взять его встречу с Ким Чен Ыном во Владивостоке — это же сплошное позорище и унижение того же Путина, который очень долго ждал северокорейского диктатора и приехал к нему во Владивосток, чтобы увидеться.

На самом деле, как было унижение Путина Пригожиным во время «марша справедливости» на Москву, точно также Путина унизил и Ким Чен Ын, к которому он пополз на коленях просить оружие. Какие альянсы может строить человек, который вообще боится выехать с территории своей страны, потому что его может сдать любой так называемый союзник?

Он же уже не ездит даже в Казахстан и Армению. Путин боится куда-либо приехать, ведь его в любой момент могут арестовать.

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