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Азербайджан начал военные действия в Карабахе

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  • 19.09.2023, 12:46
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Азербайджан начал военные действия в Карабахе

Азербайджанские войска обстреливают Степанакерт.

Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана объявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом районе», где продолжают присутствовать формирования вооруженных сил Армении.

По словам Минобороны Азербайджана, эти мероприятия направлены на «пресечение провокаций», разоружение и вывод армянских сил, нейтрализацию их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции, огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения армянских сил.

Минобороны Азербайджана утверждает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

О проводимых мероприятиях были проинформированы российские миротворцы и Турецко-Российский Мониторинговый Центр.

Азербайджан также заявил, что закрывает воздушное пространство страны для Армении.

Находящийся в непризнанном Нагорном Карабахе экс-госминистр Рубен Варданян сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВС Азербайджана. «У нас начался массированный артобстрел», — написал он в своем телеграм-канале. Различные пользователи интернета из Нагорного Карабаха сообщают также об ударах по Степанакерту и воздушной тревоге.

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