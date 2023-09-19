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Латвия закрывает пограничный переход на границе с Беларусью

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  • 19.09.2023, 12:47
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Латвия закрывает пограничный переход на границе с Беларусью

Для предотвращения угрозы незаконной миграции.

Сегодня новое правительство Латвии решило закрыть пункта пропуска Силене на границе с Беларусью, сообщили bb.lv в Кабинете министров.

Правительство страны обосновывает свое решение резким увеличением числа незаконных пересечений границы Латвии и Беларуси за последние недели, а также необходимость перераспределения ресурсов на границе.

Давление незаконной иммиграции утроилось в короткий срок. C 1 по19 сентября сотрудники Пограничной охраны пресекли 1773 попытки незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, в то время как за целый месяц в августе было остановлено 1615 попыток незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси.

Чтобы существенно не повлиять на грузовые перевозки и неотложные поездки, связанные с исполнением рабочих обязанностей, гуманными соображениями деятельность на границе Латвии и Беларуси продолжит пункте пропуска «Патерниеки».

В правительстве Латвии также сообщили, что открытая поддержка Лукашенко вооруженного конфликта на Украине рассматривается как дополнительный риск и возможное мотивирование минского режима продолжить усилия по дестабилизации ситуации на границе с Латвией. Сокращение числа лиц, пересекающих границу Латвии и Беларуси, снижает соответствующие риски, отметили в правительстве.

Для справки

Белорусско-латвийская граница имеет протяженностью 172 км 912 м. Начинается от тройного стыка границ с Литвой на севере и тянется до тройного стыка с Россией на северо-востоке. Является частью границы между Евросоюзом и Союзным государством.

До сих пор на границе действовали два автомобильных перехода:

- «Григоровщина» — «Патерниеки»;

- «Урбаны» — «Силене».

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