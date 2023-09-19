Названы самые надежные подержанные кроссоверы в возрасте до 12 лет

Названы самые надежные подержанные кроссоверы в возрасте до 12 лет1
- 19.09.2023, 13:35
Эти модели очень редко выходят из строя.
Эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 12 лет. Эти модели очень редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
В наше время кроссоверы почти полностью вытеснили минивэны и хэтчбеки. Эти автомобили предлагают высокий уровень практичности, но остаются достаточно комфортными для повседневной эксплуатации.
В рейтинг вошли 20 самых надежных моделей. Эти кроссоверы почти не доставляют проблем своим владельцам.
ТОП-20 самых надежных подержанных кроссоверов:
20. Mini Countryman
Годы выпуска: 2010 — 2017
Рейтинг надежности: 87,3%
Mini Countryman обладает стильным дизайном, но также является и надежным кроссовером. Только у 20% владельцев модели возникали поломки за последние 24 месяца эксплуатации.
19. Kia Sportage (дизель)
Годы выпуска: 2010 — 2016
Рейтинг надежности: 87,4%
Дизельная Kia Sportage надежнее бензиновой версии. Чаще всего у модели выходят из строя двигатель, коробка передач и подвеска.
18. Audi Q3 (бензин)
Годы выпуска: 2011 — 2018
Рейтинг надежности: 88,1%
Бензиновый Audi Q3 уступает в надежности дизельной версии кроссовера. Главными проблемами этого авто являются двигатель и внутренняя отделка.
17. Renault Captur (дизель)
Годы выпуска: 2013 — 2019
Рейтинг надежности: 88,3%
Дизельный Renault Captur страдает от проблем с тормозами, коробкой передач и подвеской. Тем не менее с такими проблемами столкнулись всего 13% владельцев модели.
16. Audi Q3 (дизель)
Годы выпуска: 2011 — 2018
Рейтинг надежности: 88,5%
Audi Q3 с дизельными двигателями реже выходят из строя, чем бензиновые версии модели. С серьезными поломками сталкивались всего 14% владельцев этого авто.
15. Subaru Forester
Годы выпуска: 2013 — 2019
Рейтинг надежности: 88,6%
У Subaru Forester есть проблемы с аккумулятором, кондиционером и выхлопной системой. Ремонт часто обходился дешевле чем в 1000 долларов.
14. Ford Kuga (дизель)
Годы выпуска: 2013 — 2020
Рейтинг надежности: 88,9%
Дизельный Ford Kuga реже сталкивается с поломками, чем бензиновая версия модели. У кроссовера чаще всего выходит из строя аккумулятор.
13. Hyundai iX35
Годы выпуска: 2009 — 2015
Рейтинг надежности: 89,1%
У Hyundai iX35 есть проблемы с надежностью электроники. Также некоторые владельцы сообщили, что у их кроссоверов выходили из строя кондиционер, двигатель и коробка передач.
12. Volkswagen Touareg
Годы выпуска: 2010 — 2018
Рейтинг надежности: 89,3%
Volkswagen Touareg оказался довольно надежным кроссовером. Тем не менее у этой модели есть слабое место — электроника.
11. Suzuki SX4 S-Cross
Годы выпуска: 2013 — 2022
Рейтинг надежности: 90,1%
Почти 23% владельцев Suzuki SX4 S-Cross сообщили о поломках. Чаще всего у кроссовера выходят из строя коробка передач и подвеска.
10. Mitsubishi ASX
Годы выпуска: 2010 — 2021
Рейтинг надежности: 92,3%
Mitsubishi ASX легко поддается ремонту. Основными проблемами кроссовера являются подвеска, кузов и тормоза.
9. Honda CR-V (бензин)
Годы выпуска: 2012 — 2018
Рейтинг надежности: 92,8%
Эксперты рекомендуют выбирать Honda CR-V с бензиновыми двигателями. Эти версии реже выходят из строя, чем дизельные модификации кроссовера.
8. Mercedes-Benz GLA
Годы выпуска: 2014 — 2020
Рейтинг надежности: 94,1%
Около 18% владельцев Mercedes-Benz GLA сталкивались с поломками за последние два года эксплуатации. У кроссовера есть проблемы с тормозами и двигателем.
7. Toyota RAV4
Годы выпуска: 2013 — 2019
Рейтинг надежности: 94,1%
Toyota RAV4 давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой в обслуживании кроссовер. Только 17% автомобилей вышли из строя за последние 24 месяца.
6. BMW X1 (дизель)
Годы выпуска: 2015 — 2022
Рейтинг надежности: 94,7%
Дизельные BMW X1 оказались надежнее бензиновых версий модели. Основными проблемами являются кузов, выхлопная система, электроника и коробка передач.
5. Honda CR-V
Годы выпуска: 2006 — 2012
Рейтинг надежности: 94,7%
Honda CR-V редко выходит из строя. Тем не менее у кроссовера есть проблемы с кондиционером и коробкой передач.
4. SsangYong Tivoli
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 97,2%
SsangYong Tivoli оказался одной из самых надежных моделей южнокорейского бренда. Чаще всего у кроссовера выходит из строя топливная система.
3. Kia Sportage (дизель)
Годы выпуска: 2016 — 2021
Рейтинг надежности: 98,1%
Kia Sportage имеет проблемы с кузовом. Тем не менее многие поломки удавалось устранить в течение суток.
2. Suzuki Vitara
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 99,3%
Suzuki Vitara имеет проблемы с информационно-развлекательной системой. Этот кроссовер редко сталкивается с поломками.
1. Kia Soul (дизель)
Годы выпуска: 2014 — 2019
Рейтинг надежности: 100%
Дизельная версия Kia Soul может похвастаться образцовыми показателями надежности. Ни один владелец кроссовера не сообщил о поломках за последние 24 месяца.