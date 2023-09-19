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Названы самые надежные подержанные кроссоверы в возрасте до 12 лет

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  • 19.09.2023, 13:35
Названы самые надежные подержанные кроссоверы в возрасте до 12 лет

Эти модели очень редко выходят из строя.

Эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 12 лет. Эти модели очень редко выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

В наше время кроссоверы почти полностью вытеснили минивэны и хэтчбеки. Эти автомобили предлагают высокий уровень практичности, но остаются достаточно комфортными для повседневной эксплуатации.

В рейтинг вошли 20 самых надежных моделей. Эти кроссоверы почти не доставляют проблем своим владельцам.

ТОП-20 самых надежных подержанных кроссоверов:

20. Mini Countryman

Годы выпуска: 2010 — 2017

Рейтинг надежности: 87,3%

Mini Countryman обладает стильным дизайном, но также является и надежным кроссовером. Только у 20% владельцев модели возникали поломки за последние 24 месяца эксплуатации.

19. Kia Sportage (дизель)

Годы выпуска: 2010 — 2016

Рейтинг надежности: 87,4%

Дизельная Kia Sportage надежнее бензиновой версии. Чаще всего у модели выходят из строя двигатель, коробка передач и подвеска.

18. Audi Q3 (бензин)

Годы выпуска: 2011 — 2018

Рейтинг надежности: 88,1%

Бензиновый Audi Q3 уступает в надежности дизельной версии кроссовера. Главными проблемами этого авто являются двигатель и внутренняя отделка.

17. Renault Captur (дизель)

Годы выпуска: 2013 — 2019

Рейтинг надежности: 88,3%

Дизельный Renault Captur страдает от проблем с тормозами, коробкой передач и подвеской. Тем не менее с такими проблемами столкнулись всего 13% владельцев модели.

16. Audi Q3 (дизель)

Годы выпуска: 2011 — 2018

Рейтинг надежности: 88,5%

Audi Q3 с дизельными двигателями реже выходят из строя, чем бензиновые версии модели. С серьезными поломками сталкивались всего 14% владельцев этого авто.

15. Subaru Forester

Годы выпуска: 2013 — 2019

Рейтинг надежности: 88,6%

У Subaru Forester есть проблемы с аккумулятором, кондиционером и выхлопной системой. Ремонт часто обходился дешевле чем в 1000 долларов.

14. Ford Kuga (дизель)

Годы выпуска: 2013 — 2020

Рейтинг надежности: 88,9%

Дизельный Ford Kuga реже сталкивается с поломками, чем бензиновая версия модели. У кроссовера чаще всего выходит из строя аккумулятор.

13. Hyundai iX35

Годы выпуска: 2009 — 2015

Рейтинг надежности: 89,1%

У Hyundai iX35 есть проблемы с надежностью электроники. Также некоторые владельцы сообщили, что у их кроссоверов выходили из строя кондиционер, двигатель и коробка передач.

12. Volkswagen Touareg

Годы выпуска: 2010 — 2018

Рейтинг надежности: 89,3%

Volkswagen Touareg оказался довольно надежным кроссовером. Тем не менее у этой модели есть слабое место — электроника.

11. Suzuki SX4 S-Cross

Годы выпуска: 2013 — 2022

Рейтинг надежности: 90,1%

Почти 23% владельцев Suzuki SX4 S-Cross сообщили о поломках. Чаще всего у кроссовера выходят из строя коробка передач и подвеска.

10. Mitsubishi ASX

Годы выпуска: 2010 — 2021

Рейтинг надежности: 92,3%

Mitsubishi ASX легко поддается ремонту. Основными проблемами кроссовера являются подвеска, кузов и тормоза.

9. Honda CR-V (бензин)

Годы выпуска: 2012 — 2018

Рейтинг надежности: 92,8%

Эксперты рекомендуют выбирать Honda CR-V с бензиновыми двигателями. Эти версии реже выходят из строя, чем дизельные модификации кроссовера.

8. Mercedes-Benz GLA

Годы выпуска: 2014 — 2020

Рейтинг надежности: 94,1%

Около 18% владельцев Mercedes-Benz GLA сталкивались с поломками за последние два года эксплуатации. У кроссовера есть проблемы с тормозами и двигателем.

7. Toyota RAV4

Годы выпуска: 2013 — 2019

Рейтинг надежности: 94,1%

Toyota RAV4 давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой в обслуживании кроссовер. Только 17% автомобилей вышли из строя за последние 24 месяца.

6. BMW X1 (дизель)

Годы выпуска: 2015 — 2022

Рейтинг надежности: 94,7%

Дизельные BMW X1 оказались надежнее бензиновых версий модели. Основными проблемами являются кузов, выхлопная система, электроника и коробка передач.

5. Honda CR-V

Годы выпуска: 2006 — 2012

Рейтинг надежности: 94,7%

Honda CR-V редко выходит из строя. Тем не менее у кроссовера есть проблемы с кондиционером и коробкой передач.

4. SsangYong Tivoli

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 97,2%

SsangYong Tivoli оказался одной из самых надежных моделей южнокорейского бренда. Чаще всего у кроссовера выходит из строя топливная система.

3. Kia Sportage (дизель)

Годы выпуска: 2016 — 2021

Рейтинг надежности: 98,1%

Kia Sportage имеет проблемы с кузовом. Тем не менее многие поломки удавалось устранить в течение суток.

2. Suzuki Vitara

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 99,3%

Suzuki Vitara имеет проблемы с информационно-развлекательной системой. Этот кроссовер редко сталкивается с поломками.

1. Kia Soul (дизель)

Годы выпуска: 2014 — 2019

Рейтинг надежности: 100%

Дизельная версия Kia Soul может похвастаться образцовыми показателями надежности. Ни один владелец кроссовера не сообщил о поломках за последние 24 месяца.

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