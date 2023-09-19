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Россияне попали по троллейбусу с пассажирами в Херсоне

  • 19.09.2023, 16:04
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Россияне попали по троллейбусу с пассажирами в Херсоне

Есть жертвы.

Сегодня утром российские оккупанты попали по троллейбусу с пассажирами в Херсоне, в результате чего погиб полицейский и гражданский, еще один человек ранен.

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона.

- На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9. Из-за вражеской атаки ранены два человека, их доставили в больницу. Погиб старший сержант полиции, находившийся рядом, - подчеркнул Мрочко.

По данным Национальной полиции, враг обстрелял город из артиллерии.

- В результате вражеского попадания поврежден троллейбус, загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1 тыс. кв. м, - говорится в сообщении.

По словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ранения получили двое пассажиров общественного транспорта - мужчины, 33 и 57 лет.

Также, по его информации, за прошедшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА, танков и авиации. Только по Херсону враг выпустил 11 снарядов.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в Бериславском районе, территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще 11 - получили ранения», - отметил чиновник.

По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, впоследствии в больнице скончался один из пассажиров, получивший ранения в общественном транспорте.

«К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, пострадавшего в результате российского удара по троллейбусу», - констатировал чиновник.

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