Китай монополизировал российский рынок импортных автомобилей 8 19.09.2023, 18:14

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Доля китайских автомобилей в российском импорте достигла 92%.

Доля китайских автомобилей в российском импорте достигла 92% по итогам 8 месяцев 2023 года, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в интервью «РИА Новости».

По его словам, торговля с Китаем «выросла очень сильно», а доля Евросоюза в товарообороте России продолжает падать. «Это было предсказуемо. <…> Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать», — пояснил Давыдов.

В конце июня он отмечал, что поставки легковых автомобилей из Китая выросли втрое. Согласно оценке главного таможенного управления КНР, за первые шесть месяцев этого года объем такого экспорта в Россию составил $4,6 млрд (326 тыс. штук). Это на 543% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

После начала войны в Украине все мировые автоконцерны остановили производство в России. Впоследствии большинство из них продали активы и ушли из страны. Кроме того, прекратились официальные поставки новых авто.

Китайские машины остались фактически единственной альтернативой отечественным маркам. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов называл рост доли этих автомобилей на рынке стратегическим вызовом для российского автопрома. Они уже могут непосредственно влиять на ценообразование и начинают переписывать цены, отмечал гендиректор «Автодом Подписка» Максим Шишко.

Ранее сообщалось, что российские банки начали выдавать до половины автокредитов на покупку китайских машин. За шесть месяцев 2023 года один только ВТБ предоставил около 7 тыс. таких займов на 12,5 млрд рублей.

По данным «Автостата», на 1 июля этого года в России насчитывалось около 1,08 млн китайских авто. При этом, как показал опрос «Открытие Авто», российские автолюбители разочаровались в качестве машин из Поднебесной. В частности, 61% граждан заявили, что автомобили из Китая лишь частично адаптированы под погодные условия страны, еще 19% отметили, что русской зимы они не выдерживают.

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