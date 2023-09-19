Генерал Милли: Украина пробила несколько линий обороны РФ 1 19.09.2023, 20:00

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ВСУ решительно продвигаются дальше.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что Украина продолжит наступление зимой, когда прекратится осенняя слякоть и замерзнет земля. Об этом он сообщил 19 сентября на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по предоставлению Украине военной помощи в формате «Рамштайн», трансляцию вело «Суспільне».

Милли отметил, что освобождение территории Украины от российских оккупантов – это «непростая задача», и рассказал, что Украина уже освободила 44% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года.

«Еще немало работы осталось, и Украина шаг за шагом приближается к конечному состоянию, определенному президентом Владимиром Зеленским, подтвержденному странами-союзниками. Дело близится к зиме, будет какой-то период, когда территория будет менее проходной, но потом температура снизится, и насколько я понимаю, Украина будет продолжать свое наступление», – сказал он.

Генерал также отметил, что некоторые медиа пишут о «медлительности» украинского наступления, и добавил: «Это контрнаступление уже длится третий месяц, но в этом же и заключается разница между войной «на бумаге» и в реальной жизни. Здесь реальные люди продвигаются, попадают на минные поля, погибают, получают ранения. И бывает так, что все замедляется – и с украинской, и с российской стороны. Так что тут не стоит удивляться, что все идет медленнее, чем предполагалось ранее. Но вместе с тем, прогресс есть, и он постоянный».

Милли напомнил, что Россия создала несколько оборонительных линий, в которые входят минные поля, так называемые зубы дракона и другие укрепления.

«И в общем, если так говорить, то украинцы пробили несколько таких линий обороны. Еще не пробили всю эту оборону, но все-таки продвигаются дальше и делают это очень решительно, хотя эти оборонительные линии простираются вдоль всей территории, захваченной россиянами», – добавил он.

По мнению Милли, у Украины есть еще много возможностей. «И главное – что украинцы не собираются останавливаться, пока не будет достигнута окончательная точка», – указал генерал, подчеркнув, что постоянно общается с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также Милли сообщил на этой пресс-конференции, что в последний раз принял участие в «Рамштайне» перед отставкой.

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